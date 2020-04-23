«هدف»: 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا بمبادرة «دعم التوظيف»

أعلن مدير عامّ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، اليوم الخميس أن 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا حتى الآن بمبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق، وتستهدف توظيف القوى الوطنية في كل منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مدير عامّ هدف في لقاء عن بُعد ضمن مبادرة أمير القصيم "نوافذ الأمل": 45 ألف سعودي التحقوا بمبادرة دعم التوظيف ولا توجد مهن مستثناة من الدعم».

وفي وقت سابق، حثّ مدير عامّ الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة في التسجيل إلكترونيًّا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: .

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا

(COVID-19).

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وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كل منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبليّ، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهريّ للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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