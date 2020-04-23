«التدريب التقني»: بدء التقييم النهائي لـ200 ألف متدرب «عن بعد»

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن استعدادها لبدء التقييم النهائي «عن بعد» يوم الأحد القادم، لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بمختلف المنشآت التدريبية في عموم مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن عملية التقييم النهائي «عن بعد» وخلال أسبوعين، ستتم تحت إشراف أكثر من 8000 من أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة، مضيفةً أنه تم تخصيص 20 درجة لهذا التقييم النهائي وفق الآلية التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق، المتضمنة زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية.

وأضافت المؤسسة، أنه تم إعفاء جميع المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والتقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد والشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا، من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أي شروط.

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يُذكَر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت منذ بدء قرار تعليق التدريب بالمنشآت التدريبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد على تقديم البرامج التدريبية بمختلف المنشآت التدريبية عن بُعد عبر منصات التدرب الإلكتروني.

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