تنبيهات من «الأرصاد»: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مكة ونجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الخميس، لأتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (الخرمة وتربة والموية ورنية)، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا إلى منطقة نجران بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ10مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- رياحًا نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الشرقية)، بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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