الزعاق: بداية الربيع الصيفي على نجد وموسم «الكنة».. اليوم

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الخميس هو أول أيام موسم «الكنة»، وقال الزعاق، عبر حسابه بتويتر، إن موسم «الكنة» يتميز بعدة خصائص، منها أنه بداية لسع أشعة الشمس في الظهيرة، وبداية موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وانتصاف موسم هجرة الطيور، وبداية الربيع الصيفي على نجد، وأنه بعد أربعين يومًا من الآن، تدخل علينا «مربعانية القيظ».

من جهة أخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، رياحًا نشطة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الشرقية، بينما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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