السعودية اليوم / الأونروا تعلن الاستمرار بتقديم المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان طالما استمر التمويل متوفر



بيروت 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 ابريل 2020 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا استمرارها بتقديم المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا طالما استمر التمويل متوفر.

وأكدت الناطقة الرسمية بإسم الأونروا في لبنان هدى سمرا في تصريح لها اليوم، أن الوكالة لديها خطة لتقديم مساعدات نقدية محدودة، وذلك لأنها لم تحصل على هبات إضافية بعد، بل تقوم باستخدام موارد محلية من الميزانية الداخلية للأونروا التي تواجه أصلاً عجزًا ماليًا.

وطالبت سمرا، الجهات الدولية، أن تواصل تكثيف الجهود لحشد التمويل من أجل تقديم مساعدات إغاثية إضافية للاجئين الفلسطينيين، والتي ستعلن عن هذه الخطة وعن تواريخ التوزيع قبل نهاية الاسبوع الحالي.

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13:54ت م

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