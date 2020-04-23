السعودية اليوم / الصحة الإماراتية تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 8765 مصاباً



أبوظبي 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

سجلت الإمارات 518 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى وفاة أربع حالات لمصابين بالفيروس في البلاد، فيما تماثلت 91 حالة جديدة للشفاء.

// انتهى //

13:53ت م

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أبوظبي 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسسجلت الإمارات 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 8,756 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى وفاة أربع حالات لمصابين بالفيروس في البلاد، فيما تماثلت 91 حالة جديدة للشفاء.// انتهى //13:53ت م0085

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