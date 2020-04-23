السعودية اليوم/ جامعة الملك فيصل تبدأ الاختبارات الإلكترونية للطلاب بسجن الأحساء



الأحساء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

بدأت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، الاختبارات الإلكترونية لطلبتها في سجن الأحساء، من خلال تقنيتها الإلكترونية عن بُعد بكل كفاءة وجاهزية، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة

وعدّ معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، هذه الخدمة من أبرز أوليات تحولها الناجح إلى التعلم الإلكتروني لتحقيق استمرارية العملية التعليمية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم خدماتها المجتمعية في مختلف المجالات، وتعزيز علاقة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، واهتمامها الكبير بمصلحة الطلبة، وتوفير جميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة.

من جانبه، بين وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على التحقق من أداء منظومة التعلم والعمل عن بًعد بكفاءة عالية، والاستفادة المثلى من خبرة الجامعة الكبيرة في تشغيلها، ودورها الريادي التقني في إنجاز متطلبات المرحلة الحالية في مختلف المجالات المختلفة، وذلك في إطار جهود التعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للسجون، مشيراً إلى أن عمادة تقنية المعلومات قامت بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بإجراء الإعدادات الفنية اللازمة لأجهزة معمل الحاسب، وتثبيت البرامج الخاصة بالاختبارات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بها، إلى جانب التأكد من جودة الإنترنت، وتأمين أجهزة الشبكة والاتصالات.

// انتهى//.

13:53ت م

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الأحساء 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسبدأت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، الاختبارات الإلكترونية لطلبتها في سجن الأحساء، من خلال تقنيتها الإلكترونية عن بُعد بكل كفاءة وجاهزية، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا وعدّ معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، هذه الخدمة من أبرز أوليات تحولها الناجح إلى التعلم الإلكتروني لتحقيق استمرارية العملية التعليمية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم خدماتها المجتمعية في مختلف المجالات، وتعزيز علاقة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، واهتمامها الكبير بمصلحة الطلبة، وتوفير جميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يسرٍ وسهولة.من جانبه، بين وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على التحقق من أداء منظومة التعلم والعمل عن بًعد بكفاءة عالية، والاستفادة المثلى من خبرة الجامعة الكبيرة في تشغيلها، ودورها الريادي التقني في إنجاز متطلبات المرحلة الحالية في مختلف المجالات المختلفة، وذلك في إطار جهود التعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للسجون، مشيراً إلى أن عمادة تقنية المعلومات قامت بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بإجراء الإعدادات الفنية اللازمة لأجهزة معمل الحاسب، وتثبيت البرامج الخاصة بالاختبارات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بها، إلى جانب التأكد من جودة الإنترنت، وتأمين أجهزة الشبكة والاتصالات.// انتهى//.13:53ت م0084

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