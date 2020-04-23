السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات على مساحة تجاوزت ٧٥ ألف متر مربع



المدينة المنورة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية تعديات أقيمت على أراضٍ حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من ٧٥ ألف متر مربع تمثلت في مخططات وهمية وتحديد مساحات بسواتر ترابية وأسلاك شائكة .

وكشفت أمانة المدينة المنورة أن الفرق الميدانية في بلديتي العوالي والعيون رصدت عدداً من المواقع المتعدى عليها ضمن نطاقهما وجرت إزالتها ، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين ، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد ( 940 ) أو عبر تطبيق ( بلدي 940 ) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.

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13:50ت م

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