السعودية اليوم / تعليم الطائف يختتم برامجه التدريبية عن بعد بتدريب أكثر من 7 آلاف مستفيد



الطائف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

اختتمت بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات البرامج التدريبية عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية التي نفذت بالتنسيق مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد قرار التعليق بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي .

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن البرامج التدريبية المنفذة بلغت 45 برنامجا منها 21 للبنين و 24 للبنات ، حيث تعاقب على تنفيذها 28 مدرب ومدربة ممكن يمتلكون المهارات التدريبية العالية ، فيما استفتاد من تلك البرامج نحو 7411 مستفيد ومستفيدة منهم 2534 مستفيدا من شاغلي الوظائف التعليمية و 4877 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية . وبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية نحو 34837 ساعة تدريبية .

ولفت إلى أن الإدارة أتاحت برامجها التدريبية عن بعد لجميع المعلمين والمعلمات من مختلف أنحاء المملكة ، التي اتصفت بالتنوع والتحديث والتجديد في الحقائب التدريبية وتم إعدادها واختيارها بعناية من قبل إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات .

وبين أن الحقائب التدريبية تنوعت موضوعاتها من أبرزها : الذات للقادة ، ومنصات التعلم عن بعد ، والقيادة بالقيم ،والتعلم المتمركز حول الطالب ، والتخطيط المبكر للتميز ، وواستراتيجيات وبناء المفاهيم. والتعلم والإشراف السحابي وملف الإنجاز الالكتروني ، والاختبارات

الالكترونية ، والأوراق التفاعلية ، وأنماط الشخصية وغيرها من البرامج التدريبية الهادفة والنوعية.

وقال :" إن مشروع التدريب عن بعد كان بمثابة فرصة سانحة للمتدربين والمتدربات لإكسابهم النمو المهني وتطوير الأداء وزيادة المعرفة وتمهين المعلم " .

// انتهى //

13:47ت م

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