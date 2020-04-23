السعودية اليوم / المغرب تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

سجّلت المغرب اليوم 91 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تمامًا من المرض ارتفع إلى 430 شخصًا، فيما كان استبعاد 17295 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

13:35ت م

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الرباط 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجّلت المغرب اليوم 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد المصابين إلى 3537، فيما وصل عدد الوفيات إلى 151 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تمامًا من المرض ارتفع إلى 430 شخصًا، فيما كان استبعاد 17295 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //13:35ت م0077

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