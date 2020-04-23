السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 908 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 908 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 42797 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6490 حالة وفاة.

// انتهى //

13:31ت م

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بروكسل 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 908 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و230 حالة وفاة.وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 42797 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6490 حالة وفاة.// انتهى //13:31ت م0076

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