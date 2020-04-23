السعودية اليوم / دشين المرحلة الأولى لزراعة متنزه العبيل البري بمحافظة الرس



الرس 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

دشنت أمس المرحلة الأولى لزراعة متنزه العبيل البري بمحافظة الرس على مساحة تزيد عن 120 ألف متر مربع .

واستكملت هذه المرحلة بمتابعة وإشراف لجنة أصدقاء البيئة في المحافظة برئاسة محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف بمشاركة مكتب البيئة والمياه والزراعة ومكتب خدمات المياه .

وأوضح المشرف على المشروع سليمان العواجي أن أعمال التشجير في المتنزه روعى فيها اختيار ما يناسب البيئة الطبيعية إذ تنوعت الشتلات المغروسة في هذه المرحلة ومنها الطلح النجدي والسمر والغاف الخليجي والسيال ، مشيراً إلى أن المزروعات محاطة شبكة ري تغذيها المياه المعالجة ومياه الأمطار عن طريق تجميعها وضخها عبر الشبكة .

// انتهى //

13:21ت م

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