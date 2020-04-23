السعودية اليوم / السودان تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأطباء



الخرطوم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

أصيب 17 طبيبًا في السودان بفيروس

وأوضح عضو لجنة أطباء السودان الدكتور مهند محمد حامد أن هذه الإصابات كانت نتيجة لمخالطتهم للمرضى، مرجعًا هذه الزيادة الكبيرة إلى عدم إفصاح المصابين على المعلومات المرضية، مما يجعلهم يتعاملون معهم دون اتباع التحوطات الكافية، ليتضح لاحقًا أنهم مصابين.

// انتهى //

13:17ت م

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الخرطوم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأصيب 17 طبيبًا في السودان بفيروس كورونا ، فيما خرج نحو 400 من العاملين في القطاع الصحي من الخدمة بعد عزلهم، نتيجة مخالطتهم مصابين بالوباء.وأوضح عضو لجنة أطباء السودان الدكتور مهند محمد حامد أن هذه الإصابات كانت نتيجة لمخالطتهم للمرضى، مرجعًا هذه الزيادة الكبيرة إلى عدم إفصاح المصابين على المعلومات المرضية، مما يجعلهم يتعاملون معهم دون اتباع التحوطات الكافية، ليتضح لاحقًا أنهم مصابين.// انتهى //13:17ت م0068

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