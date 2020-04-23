شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الفقهي بـ "التعاون الإسلامي " : يجوز للمارسين الصحيين الإفطار فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ، بجواز إفطار الممارسين الصحيين الذين قد يلحقهم الضعف والوهن ، وقد ينشغلون فترة الإفطار عن الفطور والسحور معا فيجوز لهم الفطر ،.
وأضاف المجمع الفقهي في توصيته : وعليهم أن يلتزموا جميعًا بما يجب عليهم من قضاء أو كفارة في حالة العجز عن القضاء وذلك بأن يطعموا عن كل يوم مسكينا .
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