شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الفقهي بـ "التعاون الإسلامي " : يجوز للمارسين الصحيين الإفطار فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ، بجواز إفطار الممارسين الصحيين الذين قد يلحقهم الضعف والوهن ، وقد ينشغلون فترة الإفطار عن الفطور والسحور معا فيجوز لهم الفطر ،.

وأضاف المجمع الفقهي في توصيته : وعليهم أن يلتزموا جميعًا بما يجب عليهم من قضاء أو كفارة في حالة العجز عن القضاء وذلك بأن يطعموا عن كل يوم مسكينا .