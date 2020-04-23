القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5481 بعد وفاة 90 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضاف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 87026 حالة، بعد تسجل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا.