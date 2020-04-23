شكرا لقرائتكم تعقيم 114 مسجداً في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-23 تعقيم 114 مسجداً في حفر الباطن غير تابعة لمتعهدي الصيانة والنظافة متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن نفذ أعضاء جمعية السلام للإنقاذ والطوارئ بحفر الباطن وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن في تعقيم وتنظيف الممرات ودورات المياه الخاصة المساجد والجوامع غير التابعة لمتعهدي الصيانة والنظافة كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا. Advertisements وبلغت المساجد التي تم الانتهاء من تعقيمها حتى يوم أمس 114 مسجداً، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة، نظراً إلى إغلاق المساجد مؤقتاً والاكتفاء برفع الأذان للحد من انتشار فيروس كورونا. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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