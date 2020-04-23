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2020-04-23 تفريغ وتطهير أكثر من 6500 حاوية نفايات يوميًا في الطائف للتماشي مع الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements عززت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة جهودها الميدانية لأعمال النظافة من خلال تكثيف أعمال التفريع الدوري لحاويات النفايات، وعملت فرق الرصد والمتابعة على تحديد المواقع التي تزداد بها النفايات بشكل متكرر، وعمل خطة لتفريغ صناديق النفايات بشكل فوري لعدة مرات في اليوم .

وأوضحت وكالة الخدمات أن الإدارة العامة للنظافة تقوم بتفريغ أكثر من 6500 حاوية بمختلف الأحجام بشكل يومي إلى جانب تكثيف الجهود الميدانية للتماشي مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حيث خصصت الإدارة برنامجا لرش وتعقيم الحاويات عقب تفريغها لضمان عدم تحوله لبيئة حاضنة للأمراض والأوبئة.

وبينت الأمانة أن أكثر من 50 فرقة ميدانية تباشر أعمالها على مدار الساعة بما يغطي أحياء الطائف بالمحاور الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية وعلى مدار الساعة.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود الميدانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا مستمرة من خلال تعزيز أعمال النظافة والرش والتعقيم والتطهير، وأعمال الرقابة على الأنشطة التجارية ومتابعة تطبيق التدابير الوقائية من خلال الإدارات الإشرافية و11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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