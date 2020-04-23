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السعوديون سالمون بعد زلزال ناجانو اليابانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة لدى في اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة ناجانو بقوة 5.5 درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقم (09055833862)، والرقم (0335895242).
وشعر مواطنو اليابان بالزلزال في العديد من المحافظات في الجزء الأوسط من البلاد، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا من الزلزال، ولم تصدر السلطات تحذيراً من حدوث تسونامي.
ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة محافظة ناجانو، حيث يقع مركز الزلزال على بعد 300 كيلومتر (أكثر من 186 ميلاً) من طوكيو على عمق 10 كم (حوالي 6 أميال).
جدير بالذكر أن اليابان تقع في منطقة نشطة زلزاليا تُعرف بحلقة النار وتعاني بانتظام من الزلازل القوية وموجات التسونامي التي تسببها.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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