- 1/3
- 2/3
- 3/3
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك.. و"الأرصاد" تنبهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:30 PM
تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
، رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك.. و"الأرصاد" تنبه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك.. و"الأرصاد" تنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.