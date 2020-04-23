محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 213024 حالة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 12:30 PM Advertisements إجمالي الإصابات ارتفع إلى 213024 حالة تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة. الكلمات المفتاحية ، تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا ،

المصدر : الخليج 365

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