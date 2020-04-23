، إدارة الفيحاء تُطالب باستمرار العمل عن بُعد واقتصار الحضور للنادي على أضيق الحدود ،

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عقد مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، اجتماعه الدوري عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع أطلع رئيس مجلس الإدارة، أعضاء المجلس على ما تَضَمّنه اجتماع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الاجتماع والذي تَضَمّن العديد من الموضوعات الخاصة بالتقليل من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المالية والإدارية والاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أن النادي تعامل مع الوضع الراهن وفقًا للأساليب المتبعة في إدارة الأزمات، وأكد المجلس استمرار العمل عن بُعد واقتصار الحضور إلى مقر النادي على الأعمال التي تستلزم ذلك في أضيق الحدود؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد19".
وقدّم المجلس شكره للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على التزامهم بأداء التمارين في منازلهم، واستثمار هذه الفترة في المحافظة على لياقتهم البدنية، والتزامهم بالأسلوب الصحي، كما نوّه المجلس بما يقدمه الجهازان الفني وإدارة الفريق، من متابعة وتواصل مستمر مع اللاعبين لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم.إدارة نادي الفيحاء تقنية الاتصال المرئي
إدارة الفيحاء تُطالب باستمرار العمل عن بُعد واقتصار الحضور للنادي على أضيق الحدودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
عقد مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، اجتماعه الدوري عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع أطلع رئيس مجلس الإدارة، أعضاء المجلس على ما تَضَمّنه اجتماع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الاجتماع والذي تَضَمّن العديد من الموضوعات الخاصة بالتقليل من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المالية والإدارية والاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أن النادي تعامل مع الوضع الراهن وفقًا للأساليب المتبعة في إدارة الأزمات، وأكد المجلس استمرار العمل عن بُعد واقتصار الحضور إلى مقر النادي على الأعمال التي تستلزم ذلك في أضيق الحدود؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد19".
وقدّم المجلس شكره للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على التزامهم بأداء التمارين في منازلهم، واستثمار هذه الفترة في المحافظة على لياقتهم البدنية، والتزامهم بالأسلوب الصحي، كما نوّه المجلس بما يقدمه الجهازان الفني وإدارة الفريق، من متابعة وتواصل مستمر مع اللاعبين لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:12 PM
حثت على التعامل مع الوضع الراهن وفقًا للأساليب المتبعة في إدارة الأزمات
عقد مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، اجتماعه الدوري عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع أطلع رئيس مجلس الإدارة، أعضاء المجلس على ما تَضَمّنه اجتماع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الاجتماع والذي تَضَمّن العديد من الموضوعات الخاصة بالتقليل من الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المالية والإدارية والاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أن النادي تعامل مع الوضع الراهن وفقًا للأساليب المتبعة في إدارة الأزمات، وأكد المجلس استمرار العمل عن بُعد واقتصار الحضور إلى مقر النادي على الأعمال التي تستلزم ذلك في أضيق الحدود؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد19".
وقدّم المجلس شكره للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على التزامهم بأداء التمارين في منازلهم، واستثمار هذه الفترة في المحافظة على لياقتهم البدنية، والتزامهم بالأسلوب الصحي، كما نوّه المجلس بما يقدمه الجهازان الفني وإدارة الفريق، من متابعة وتواصل مستمر مع اللاعبين لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم.
، إدارة الفيحاء تُطالب باستمرار العمل عن بُعد واقتصار الحضور للنادي على أضيق الحدود ،
المصدر : الخليج 365
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