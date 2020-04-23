شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخلاء الجوي"لنقل الحالات الحرجة بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تعلن صحة الحدود الشمالية عن آلية الإخلاء الجوي لمرضى السرطان ومرضى لوكيميا الدم وزراعة الكبد ومن في حكمهم من الحالات الحرجة والذين لاتسمح حالتهم الصحية التنقل برا ويوجد لديهم مواعيد هامة وعاجلة في المستشفيات التخصصية والمدن الطبية

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