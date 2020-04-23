شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في طوكيو: سلامة جميع المواطنين السعوديين من زلزال نجانو والان نبدء بالتفاصيل

تتابع السفارة في طوكيو آثار الزلزال في محافظة Nagano بقوة (5.5) درجات، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 0335895242

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