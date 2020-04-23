شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 190 سلة غذائية في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 190 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و 60 كيلو غرامًا، للأسر الأشد فقرًا والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، تستفيد منها 145 أسرة. وأعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تلبي احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

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