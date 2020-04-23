شكرا لقرائتكم خبر عن المرور : نقل الملكية إلكترونياً دون شهادة الفحص الفني والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور ، أنه تسهيلًا للراغبين بنقل ملكية المركبة ، يمكن الآن إجراء عملية المبايعة إلكترونيًا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك نظرًا لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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