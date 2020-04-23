شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 ألف منتج غذائي في مستودعات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة جدة، وأحالتْ المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان.

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