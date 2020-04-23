شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طن تمور هدية من المملكة للفلبين بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور/ عبدالله بن ناصر البصيري (50 طن من التمور ) هدية من حكومة المملكة للحكومة الفلبينية بحضور مندوب مفوضية شؤون المسلمين. وعبر سعادة السفير بأن هذه الهدية تعبر عن الصداقة المتينة والعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وانه سوف يتم توزيعها في جميع انحاء جمهورية الفلبين. من جانبه نقل مندوب مفوضية شؤون المسلمين شكر وتقدير الحكومة الفلبينية لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- على هذه الهدية والتي تأتي بالتزامن مع حلول شهررمضان

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