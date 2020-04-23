برميل النفط يسجل 12.22 دولار في سلة أوبك

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انخفض سعر النفط في سلة أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول)، إلى 12.22 دولار للبرميل، من 14.63 دولار في اليوم السابق، وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وسلة أوبك المرجعية أو سلة أوبك، هي عبارة عن متوسط مرجح لأسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء أوبك، وهو مقياس مهم لأسعار النفط الخام، وتحاول المنظمة الحفاظ على سعر سلة أوبك بين الحدود الأعلى والأدنى من خلال زيادة الإنتاج وتقليله، وهذا المقياس يجعل هذا المصطلح مهماً لمحللي السوق.

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وتتضمن سلة الأوبك قائمة منتجات النفط الخام تشمل الخام الخفيف والثقيل، وهما أثقل من كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

وبحسب وكالة رويترز، فإن السلة تشمل مزيج الصحراء (من الجزائر)، جيراسول (من أنجولا)، وجينجو (من الكونغو)، رابي الخفيف (من الغابون)، إيران الثقيل (من إيران)، البصرة الخفيف (من العراق)، الصادرات الكويتية (من الكويت)، السدر (من ليبيا)، بوني الخفيف (من نيجيريا)، العربي الخفيف (من المملكة)، مربان (من الإمارات)، ميري (من فنزويلا).

وسجل خام برنت اليوم 21.88 دولار للبرميل، مع توقعات بميله للصعود اليوم، حيث قدم تداولات إيجابية ملحوظة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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