- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم النقل : استمرار المنظومة اللوجستية لتوفير جميع الخدمات الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النقل : استمرار المنظومة اللوجستية لتوفير جميع الخدمات الأساسية
جهود متكاملة ومكثفة لخدمة المجتمع
أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير جميع الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية والصحية، وسط تكامل من عناصر المنظومة كافة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم، وبأعلى معايير الجودة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير جميع الخدمات اللوجستية.
ونوه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها خاصة الأغذية والأدوية من موانئ ومطارات ومنافذ المملكة كافة إلى المستهلك، مشددًا على تقيد جميع العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد بجميع العاملين في المنظومة على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض المملكة .تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النقل : استمرار المنظومة اللوجستية لتوفير جميع الخدمات الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.