الثلث الأول من رمضان.. فطور على صوت الرعد وسحور على صوت المطر

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن تشهد المملكة حالتين ممطرتين جديدتين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، إن موسم الأمطار لم ينته بعد، ولا يزال للخير بقية، حيث إن هناك حالتين ممطرتين متوقعتين، تشملان أجزاءً من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية وذلك في الثلث الأول من رمضان.

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وأضاف: تفطرون على صوت الرعد، والبعض الآخر يتسحّر على صوت المطر، مشيرًا إلى أن المطر سيكون خفيفًا إلى غزير، مع حبات برد.

ولفت الحصيني إلى أنه مساء أمس الأربعاء، انتهت الحالة الممطرة التي تعتبر من الحالات المتميزة في اتساعها ووقعها؛ حيث شملت من شمال حائل إلى نجران، ومن شرق مكة والمدينة إلى المنطقة الشرقية، مرورًا بالباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات وشرقها، وكانت قوتها على منطقة الرياض ونجران ثم القصيم وحائل وشرق وشمال المدينة ثم الباحة وعسير وجازان”.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحاً نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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