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هدف: 45 ألف مواطن التحقوا بمبادرة دعم التوظيف
لا توجد مهن مستثناة من الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، اليوم الخميس، أن 45 ألف سعودي وسعودية التحقوا حتى الآن بمبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق، وتستهدف توظيف القوى الوطنية في كل منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي.
ونقل صندوق تنمية الموارد البشرية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن مدير عام هدف في لقاء عن بُعد ضمن مبادرة أمير القصيم “نوافذ الأمل” قوله إن 45 ألف سعودي التحقوا بمبادرة دعم التوظيف ولا توجد مهن مستثناة من الدعم.
جدير بالذكر أن مبادرة دعم التوظيف تدعن أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كل منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهريّ للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
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