2020-04-23

ضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بجدة

متابعات الخليج 365- جدة

ضبطت هيئة الغذاء والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة جدة.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس إنه تم إحالة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان.

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وقبل ساعات، أغلقت الغذاء والدواء منشأة غذائية مخالفة في القطيف لم تطبق أدنى معايير النظافة، وعليه تم ضبط وحجز 2326 كجم من المنتجات الغذائية، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

كما ضبطت الغذاء والدواء 26311 ألف منتج بيطري غير مسجل ومنتهي الصلاحية بشقة سكنية في الدمام، وتمت إحالة المُخالف للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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