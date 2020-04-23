محمد بن مسعود - الدمام - أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة. وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان. الهيئة العامة للغذاء والدواء جدة الهيئة العامة للغذاء والدواء جدة 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 11:41 AM Advertisements أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية "الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة "الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة. وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة ،

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