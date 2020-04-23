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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثالثة لهذا العام، لاستيراد كمية 655 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2020).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وبيّن أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن؛ حيث قامت المؤسسة بترسية 775 ألف طن منذ بداية هذا العام.المؤسسة العامة للحبوب
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 11:25 AM
تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثالثة لهذا العام، لاستيراد كمية 655 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2020).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وبيّن أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن؛ حيث قامت المؤسسة بترسية 775 ألف طن منذ بداية هذا العام.
، الثالثة لهذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح ،
المصدر : الخليج 365
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