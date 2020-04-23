، من سنغافورة لباكستان وأفغانستان إلى الهند وإسرائيل.. آخر مستجدات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس يُواصل انتشاره على الرغم من الإجراءات الاحترازية المطبقة بدول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره وحصد الأرواح، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تُطَبّقها معظم دول العالم؛ حيث تكشف آخر الأرقام اليوم، أن عدد المصابين حول العالم بلغ 2.639.824 حالة، والمتعافين 722.691 حالة، والوفيات 184.280 حالة.

وتُعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 45950 حالة من أصل 835316 إصابة؛ فيما أعلنت السلطات شفاء 76070 شخصًا على الأقل.

والدول الأكثر تضررًا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25085 وفاة من أصل 187327 إصابة، ثم إسبانيا مع 21717 وفاة من أصل 208389 إصابة، وفرنسا مع 21340 وفاة من أصل 155860 إصابة، والمملكة المتحدة مع 18100 وفاة من أصل 133495 إصابة.

وفيما يلي آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها سجلت 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 11178 حالة.

وذكرت الوزارة أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة لعمال مهاجرين يقيمون في مجمعات سكنية يخضع الكثير منها للعزل الصحي الذي أمرت به الحكومة لاحتواء تفشي المرض.

باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10503 حالة.

كما أعلنت تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 220 حالة.

أفغانستان

وكشفت وزارة الصحة الأفغانية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1224 حالة.

الهند

وسجلت الهند اليوم، 1409 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و41 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 21393 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 681 حالة وفاة.

إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 191، في حين وصل عدد المصابين إلى 14592 مصابًا.

وسُجلت فجر اليوم حالتا وفاة بالفيروس لمسنين من نزلاء مركز لعلاج ألزهايمر في رمات غان.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"؛ فقد بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 136 مصابًا، منهم 107 موصولون بأجهزة تنفس صناعي؛ في حين بلغ عدد المتعافين 5334.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الحالات النشطة التي تخضع للمتابعة الصحية حاليًا 9067 حالة.فيروس كورونا الجديد