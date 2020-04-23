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روسيا تعلن عن تسجيل 4774 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الفيروس ارتفعت إلى 62773 إصابة و555 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4774 إصابة، و42 وفاة جديدة بفيروس "" خلال 24 ساعة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس "كورونا" في بيان له، إن حصيلة "كورونا" في البلاد ارتفعت إلى 62773 إصابة و555 وفاة.

وتمثل أرقام اليوم انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي في عدد الإصابات اليومية، حيث بلغت أمس الأربعاء 5236 والثلاثاء 5642.

وفيما يتعلق بالوفيات شهد اليوم الماضي انخفاضا أيضاً بالمقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل عدد قياسي وصل إلى 57 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 11:13 AM

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حصيلة الفيروس ارتفعت إلى 62773 إصابة و555 وفاة

روسيا تعلن عن تسجيل 4774 إصابة جديدة بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4774 إصابة، و42 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس "كورونا" في بيان له، إن حصيلة "كورونا" في البلاد ارتفعت إلى 62773 إصابة و555 وفاة.

وتمثل أرقام اليوم انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي في عدد الإصابات اليومية، حيث بلغت أمس الأربعاء 5236 والثلاثاء 5642.

وفيما يتعلق بالوفيات شهد اليوم الماضي انخفاضا أيضاً بالمقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل عدد قياسي وصل إلى 57 حالة.

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، روسيا تعلن عن تسجيل 4774 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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