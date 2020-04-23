صورة نادرة للملك سلمان مع ابنه الراحل الأمير أحمد وابنته الأميرة حصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة نادرة عن لقطة عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نجله الراحل الأمير أحمد بن سلمان رحمه الله . كشفت صورة نادرة عن لقطة عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نجله الراحل الأمير أحمد بن سلمان رحمه الله . وأظهرت الصورة الملك سلمان – حفظه الله – في مشهد أبوي يتوسط الأمير الراحل والأميرة حصة بنت سلمان –حفظها الله – حينما كانت في سن الطفولة . وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، لما تظهره من بساطه وعفوية ومشاعر صادقة .

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