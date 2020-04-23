شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "صدى" ترصد ازدحاما شديدا على صرافات أضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):رصدت عدسة " صدى" صباح اليوم الخميس توافد وازدحام عدد كبير من المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بمحافظة أضم .
وقد صادف اليوم الخميس إيداع الضمان الإجتماعي ، والتقاعد في حسابات المستفيدين ، بالإضافة إلى إعلان إدارة تعليم الليث إيداعها مكافآت الطلبة لشهري رجب وشعبان في حسابات أولياء أمورهم ، وكذلك حاجة الأسر لشراء حاجياتهم لاستقبال الشهر الفضيل ، مما أحدث تزاحم كبير جداً أمام الصرافات الآلية ، والمكوث طويلاً ربما يمتد لساعات .
هذا ويطمح أهالي محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها ؛ إلى زيادة عدد الصرافات بالمحافظة ، خصوصاً وأن سكانها يقارب 60 ألف نسمه ومساحتها تقارب 2800 كم2 ، حيث أن الصرافات بها قد يعد على أصابع اليد الواحدة ، فبالإضافة إلى قلتها قد يتعرض بعضها للعطل أو نفاذ النقود ، مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على المال ؛ في ظل امتداد تلك الطوابير .
وقد ناشد الأهالي الجهات المختصة ؛ بتوفير عدد كافي من أجهزة الصراف الآلي وذلك للتسهيل على أهالي المحافظة ،مبدين انزعاجهم مما يحدث من ازدحام كثيف على تلك الصرافات في أوقات صرف الرواتب والتقاعد وأوقات الأعياد .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "صدى" ترصد ازدحاما شديدا على صرافات أضم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.