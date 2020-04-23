شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "صدى" ترصد ازدحاما شديدا على صرافات أضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

رصدت عدسة " صدى" صباح اليوم الخميس توافد وازدحام عدد كبير من المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي بمحافظة أضم .

وقد صادف اليوم الخميس إيداع الضمان الإجتماعي ، والتقاعد في حسابات المستفيدين ، بالإضافة إلى إعلان إدارة تعليم الليث إيداعها مكافآت الطلبة لشهري رجب وشعبان في حسابات أولياء أمورهم ، وكذلك حاجة الأسر لشراء حاجياتهم لاستقبال الشهر الفضيل ، مما أحدث تزاحم كبير جداً أمام الصرافات الآلية ، والمكوث طويلاً ربما يمتد لساعات .

هذا ويطمح أهالي محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها ؛ إلى زيادة عدد الصرافات بالمحافظة ، خصوصاً وأن سكانها يقارب 60 ألف نسمه ومساحتها تقارب 2800 كم2 ، حيث أن الصرافات بها قد يعد على أصابع اليد الواحدة ، فبالإضافة إلى قلتها قد يتعرض بعضها للعطل أو نفاذ النقود ، مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على المال ؛ في ظل امتداد تلك الطوابير .

وقد ناشد الأهالي الجهات المختصة ؛ بتوفير عدد كافي من أجهزة الصراف الآلي وذلك للتسهيل على أهالي المحافظة ،مبدين انزعاجهم مما يحدث من ازدحام كثيف على تلك الصرافات في أوقات صرف الرواتب والتقاعد وأوقات الأعياد .