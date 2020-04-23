شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 30 ألف منتج غذائي مخالف بجدة قبل بيعها في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على المستودعات الغذائية بجدة للتأكد من سلامتها قبل شهر رمضان . نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على المستودعات الغذائية بجدة للتأكد من سلامتها قبل شهر رمضان . وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مخالف ، وتم مصادرة المنتجات و إحالة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها .

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