شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح متى يتم إيقاف الدعم في حالة وفاة رب الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال حساب المواطن، بانه سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي، بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وبالإمكان حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية ، بعد وفاة المستفيد بدعم البرنامج على التابعين.
وتابعت خدمة المستفيدين عبر "تويتر" ، ردا على استفسار احد المتابعين، بانه يمكن حذف الحساب ، في حالة وفاة رب الأسرة من خلال البوابة الإلكترونية بـ"تسجيل دخول ، بيانات المستفيد" والضغط على حذف الحساب، وعند تحديث البيانات سيتم حذفه تلقائيا .
وكان حساب المواطن قد أعلن قبل أيام عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29.
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