شكرا لمتابعة خبر عن رفع ساعات عمل منسوبي "الصحة" في رمضان بزيادة مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة زيادة ساعات عمل موظفيها المشمولين بلائحة الوظائف الصحية في شهر رمضان المبارك بزيادة مالية .

وأصدرت "الصحة " تعميم لجميع المديريات بناءً على لائحة عمل برنامج التشغيل الذاتي وتعميم الخدمة المدنية بزيادة عمل المتعاقدين إلى 48 ساعة .

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وسيتم تقسيم العمل في المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة ، كما ستكون هناك فترتان صباحية ومسائية في المراكز التي تعمل 16 ساعة ، أما المراكز الأخرى فستعمل من الـ 10 صباحاً حتى الـ 4 عصراً .

ويأتي هذا القرار لأهمية زيادة نشاط القطاع الصحي على وجه الخصوص في هذة الفترة لسلامة المواطنين والمقيمين .

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