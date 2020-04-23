شكرا لمتابعة خبر عن رفع ساعات عمل منسوبي "الصحة" في رمضان بزيادة مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة زيادة ساعات عمل موظفيها المشمولين بلائحة الوظائف الصحية في شهر رمضان المبارك بزيادة مالية .
وأصدرت "الصحة " تعميم لجميع المديريات بناءً على لائحة عمل برنامج التشغيل الذاتي وتعميم الخدمة المدنية بزيادة عمل المتعاقدين إلى 48 ساعة .
وسيتم تقسيم العمل في المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة ، كما ستكون هناك فترتان صباحية ومسائية في المراكز التي تعمل 16 ساعة ، أما المراكز الأخرى فستعمل من الـ 10 صباحاً حتى الـ 4 عصراً .
ويأتي هذا القرار لأهمية زيادة نشاط القطاع الصحي على وجه الخصوص في هذة الفترة لسلامة المواطنين والمقيمين .
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