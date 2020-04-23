شكرا لمتابعة خبر عن سؤال من عبدالرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تساءل الكاتب عبد الرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا أو على الأقل استمراره مع البشر لمدة عام .
وأكد "الراشد " في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط أنه الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد قرار صعب من حكومات العالم تجاه التعامل مع الفيروس في ظل استحالة استمرار الحجر لأشهر طويلة مقبلة .
وقال أن الحكومات ستختار بين المخاطرة بالسماح للعودة للحياة الطبيعة وهنا المخاطرة بشرية أو المخاطرة الإقتصادية بالإبقاء على الحجر حتى نهاية 2020 ويعني هذا انهيار تام للإقتصاد .
وأضاف أنه في القرار الأول ستنتقل حماية الشعوب من الحكومات للأفراد وسيصبح كل فرد مسؤول عن حماية نفسه عكس المتبع حالياً بتدخل الدول لتمكينهم من مصدر رزقهم وإعادة دوران العجلة الاقتصادية .
وتساءل "الراشد " قائلاً هل هذا الطرح آمن بما فيه الكفاية؟ مشيراً إلى أن الدراسات نفسها أعطت نتائج متناقضة ما بين التحذير من وفيات بعشرات الملايين، وقيل مئات الملايين، وانهيار النظام الصحي. والرأي الآخر، يعتقد بقدرة المجتمعات على الخروج والتعايش بحذر مع الخطر إلى اليوم الذي يكون الوباء قد زال، أو يكون العلماء قد توصلوا إلى الحل الطبي .
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