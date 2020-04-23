شكرا لمتابعة خبر عن "إخاء" تطلق حزمة مبادرات نوعية للأيتام في البيوت النموذجية والشقق الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" مجموعة من المبادرات النوعية الموجهة للأيتام وأسرهم في كافة فروع "إخاء " البالغ عددها 10 فروع منتشرة في مناطق المملكة، وذلك لمواجهة فايروس كورونا "كوفيد 19" ،

اشتملت على "مبادرة وقاية " لتوزيع الكمامات والمعقمات على الأبناء في البيوت النموذجية والشقق الخارجية، وكذلك مبادرة "توعية" لتثقيف المستفيدين بماهية المرض وإرسال رسائل توعوية لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتركيب لوحة آلية لشرح أعراض ومخاطر المرض في البيوت النموذجية والشقق الخارجية .إضافة إلى مبادرة "توصلك في بيتك " وتعني بتوصيل السلال الغذائية للمستفيدين المتضررين من الأبناء في مقر سكنهم بالشقق الخارجية. وكذلك مبادرة "لا تشيل هم "تتضمن إيصال الدواء للمستفيدين عن طريق مشرفي البيوت النموذجية والشقق الخارجية ، ومبادرة " تعليمكم مستمر " لتأمين أجهزة الحاسب الآلي للأبناء لمتابعة تعليمهم عن بعد، بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف.

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كما قدمت إخاء ضمن مبادرة كلنا مسؤول وتحت إشراف الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " عدد من المبادرات التي تخدم الأبناء بصورة مباشرة لضمان سلامتهم والمحافظة على صحتهم ، وتأمين كافة احتياجاتهم خلال هذه الجائحة.

إضافة إلى مشروع "رﻓﻊ اﻟﺒﻼء" بالشراكة مع الداعمين ورجال الأعمال واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت الخاصة، وذلك لدعم اﻻﯾﺘﺎم الذين ﺗﻀﺮروا وﺗﻌﻄﻠﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﺟﺮاء الأزمة، من خلال ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻼل اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ لهم، وتأمين الاحتياج اﻟﻼزم للأيتام وأسرهم .

وتأتي هذه المبادرات والمشاريع تضامنا مع الجهود الوطنية، ومساندة أجهزة الدولة للتصدي لوباء كورونا، والحد من انتشار الفايروس ،وإسهاماً من مؤسسة "إخاء " لترجمة الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول التي أطلقتها الجهات الرسمية ، وحثت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ممثلة بمعالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ـ حرصا منه على صحة وسلامة أبناء وأسر الأيتام ، والتكثيف من المبادرات الفاعلة للحيلولة دون إصابة وانتشار هذا الوباء القاتل بين الأيتام الأعزاء، وتوجيهاته للقيام بالدور الوطني من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية .