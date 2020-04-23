«جامعة جدة» تعتمد «التعليم عن بعد» للتدريس في الفصل الصيفي

أعلنت جامعة جدة عن إتاحة الفرصة للطلاب المتوقع تخرجهم والطلاب المتعثرين في السنة التحضيرية للالتحاق بالفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ على أن تكون الدراسة لجميع مقررات الفصل الصيفي بنظام التعلم عن بعد.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي للجامعة بـ«تويتر»، أنّ ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة العليا للشؤون التعليمية برئاسة مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، والتي أقرت آلية القبول والشروط المطلوبة للراغبين في الدراسة بهذا الفصل كما أقرت بأن تستمر الدراسة للفصول الدراسية الصيفية للسنوات القادمة بمشيئة الله بنظام التعلم عن بعد.

من جانب آخر أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عيسى السلمي، أنَّ عمادة القبول والتسجيل قد أتاحت التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الصيفي، وبلغت نسبة التسجيل للطلاب 90 % وأن عمليات استكمال التسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل المبكر من الطلاب المتوقع تخرجهم ستتم بعد نهاية الفصل الدراسي الحالي، ووفقًا للمقاعد الشاغرة، وأشار إلى أن التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي للطلاب المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي الصيفي وكذلك للطلاب المتعثرين من طلاب السنة التحضيرية علمًا بأن الطالب المتوقع تخرجه بنهاية الفصل الدراسي الصيفي هو من تبقى له 9 ساعات للتخرج بنهاية الفصل الدراسي الصيفي ويسمح للكلية الاستثناء للطلاب المتبقي لهم 12 ساعة كحد أقصى.

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وطالب السلمي الطلاب الراغبين في استكمال تسجيلهم بالفصل الدراسي الصيفي لهذا العام بالدخول على موقع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة للاطلاع على كل الشروط وآلية التقييم، موضحًا أنّ الدراسة بواقع 75 % للساعات التدريسية التزامنية و25 % لغير التزامنية عن طريق نظام البلاك بوورد.

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