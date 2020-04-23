«الصحة» للممارسين الصحيين: بث معلومات غير دقيقة عن «كورونا» عواقبه المساءلة القانونية

طالبت وزارة الصحة، الممارسين الصحيين كافة بعدم بث أي معلومات غير دقيقة، ودعتهم بالالتزام بما تقدمه الوزارة من معلومات؛ وذلك لضمان دقة المعلومة الطبية حول فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: يجب على جميع الممارسين الصحيين عدم بث أي معلومات غير دقيقة، وعليهم الالتزام بما تقدمة وزارة الصحة من معلومات.

وأكدت الوزارة أن من يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة، وتطبيق الإجراءات الخاصة بمخالفة الأنظمة من قِبل الجهات المختصة.

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