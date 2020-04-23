السعودية اليوم / السودان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الخرطوم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة السودانية 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت اليوم بأن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم ومعظمها حالات مخالطة لحالات سابقة ،فيما تماثلت 14 حالةً للشفاء .

// انتهى //

10:09ت م

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الخرطوم 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة السودانية 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 162 إصابةً، و 13 حالة وفاة.وأفادت اليوم بأن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم ومعظمها حالات مخالطة لحالات سابقة ،فيما تماثلت 14 حالةً للشفاء .// انتهى //10:09ت م0026

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