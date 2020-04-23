السعودية اليوم / شفاء 55 حالةً من كورونا المستجد في الكويت



الكويت 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

تماثل 55 حالةً من المصابين بفيروس

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها.

// انتهى //

10:04ت م

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الكويت 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واستماثل 55 حالةً من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت للشفاء ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فيها إلى 498 حالةً.وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها.// انتهى //10:04ت م0024

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.