السعودية اليوم / أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة



واشنطن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

سجّلت الولايات المتّحدة مساء امس الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً (مقابل 2751 في الليلة السابقة)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة، في حين ناهز إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 840 ألف إصابة.

// انتهى //

07:13ت م

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واشنطن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجّلت الولايات المتّحدة مساء امس الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجد ّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً (مقابل 2751 في الليلة السابقة)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة، في حين ناهز إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 840 ألف إصابة.// انتهى //07:13ت م0016

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