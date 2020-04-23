السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين والوفيات في جنوب أفريقيا



كيب تاون 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، انه تم اجراء 133774 تحليلاً مخبرياً منذ ظهور هذا الوباء يوم 5 مارس الماضي داخل البلاد.

وتعتبر جنوب أفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابة في القارة الأفريقية حتى الآن.

//انتهى //

07:05ت م

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كيب تاون 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3635 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 65 حالة.وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، انه تم اجراء 133774 تحليلاً مخبرياً منذ ظهور هذا الوباء يوم 5 مارس الماضي داخل البلاد.وتعتبر جنوب أفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابة في القارة الأفريقية حتى الآن.//انتهى //07:05ت م0011

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