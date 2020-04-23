السعودية | “مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أن ساعات العمل للقطاع العام ستكون 5 ساعات يوميًّا، تبدأ الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.
وبيّنت أن ساعات العمل للقطاع الخاص ستكون 6 ساعات يوميًّا.
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